Der ultimative "Headset"-Guide v2 - Länger, langweiliger, besser

Der ultimative "Headset"-Guide v2

























Hallo Leute,

Demnächst ist Weihnachten und wir als Gamer können es uns einfach nicht verkneifen uns neue Produkte für unser Hobby zu besorgen.

Dank den großzügigen Verlosungen des Papas in letzter Zeit, sollte es euch weder an Mäusen, Tastaturen, Stühlen oder sonstigem Zeug fehlen

Aber halt, fehlt da nicht noch irgendetwas?

Richtig, die lieben Headsets. Passend dazu, gibt es in unserem Forum schon "Den ultimativen Headset Guide".

Dieser ist leider schon etwas älter, um genau zu sein 4 Jahre, nicht mehr ganz aktuell und behandelt auch nicht alle wichtigen Themen.

Weil ich mir komisch vorkommen würde, nur das wichtige zu ergänzen, hab ich mir gedacht, ich schreib einfach einen neuen





Im Voraus dazu:

Ich versuche möglichst fehlerfrei zu schreiben, Fehler können sich aber trotzdem immer einschleichen, von daher bitte ich euch darum, Nachsicht zu haben was das betrifft.

Solltet ihr nicht in der Lage sein, euren inneren Grammar Nazi zurück zu halten, schreibt mir bitte eine PM

Auch möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Guide lediglich meine Meinung widerspiegelt.

Ich verlange nicht von euch, mir blind zu glauben, aber jeder der es nicht tut, dem steht es frei es auszuprobieren und euch eigene Meinung zu bilden.

Alternativ könnt ihr diese dann in einem eigenem Guide Preis geben (bzw. Reviews), es wäre jedoch nett, das alles nicht hier drunter zu spammen

Nochmal kurz gesagt: Das was ich hier sage, muss nicht unbedingt stimmen, bitte keine seitenlangen Diskussionen hier





Vorwort

Was ist das eigentlich, ein Headset?

Prinzipiell ist ein Headset ein Kopfhörer mit Mikrofon. Nicht mehr und nicht weniger.

Trotz allem, fühlen sich grade Gamer fast schon magisch zu Headsets hingezogen, welche mit Sprüchen wie "Mit Pros entwickelt", oder "Mit realistischen 7.1-Kanal-Sound dank neuester Dolby-Technologien ist dieses Surround-Sound-Headset ein echtes Muss für intensives Gaming".

Wenn dann noch ein fetziges grünes Design und die Abbildung von mehreren Lautsprechern pro Seite vorhanden ist, kriegen einige regelrecht ein feuchtes Höschen

Aber wie funktioniert ein "Surround Headset" eigentlich? Ist es Magie?

Um zu verstehen wie Surround funktionieren kann, müssen wir erstmal verstehen, wie räumliches Hören funktioniert.





Räumliches Hören

Räumliches Hören basiert prinzipiell auf 2 Prinzipien:

Auf Laufzeitunterschieden und Richtungsbestimmten Änderungen des Frequenzspektrums.

Klingt kompliziert, ist es auch





Erstmal zu den Laufzeitunterschieden:

Ich wette der Großteil von euch sitzt grade vor eurem Monitor, die Maus (und hoffentlich nichts anderes) locker in der rechten Hand, während ihr euch gelangweilt diesen Artikel durchlest.

Damit ihr nicht einschlaft, klickt doch bitte einmal die linke Maustaste mehrere mal (wer zu faul dafür ist, klickt bitte einmal hier drauf. Dort wechselt der Ton zwischen Links und Rechts)

Wenn alles mit eurem Gehör in Ordnung ist, solltet ihr hören können, dass dieses Klickgeräusch von rechts kommt. Wenn nicht, hört auf zu lesen und schnell zum Arzt

Das "Geräusch" des Klicks, kommt zu erst bei eurem rechtem Ohr an, dann bei eurem Linken.

Da euer Gehirn nicht dumm ist, kann es aus diesem Laufzeitunterschied eine Richtung "berechnen".





Hier mal ein schönes Diagramm dazu:







Wie man beim Diagramm schon sehen kann, gibt es leider ein Problem:

Woher weiß man denn nun, ob der Ton von vorne, hinten, oben oder unten kommt?





Jetzt kommen die richtungsbestimmten Änderungen des Frequenzspektrums ins Spiel.

Die Uni-Mannheim hat dazu eine knackige Erklärung geschrieben, die ich so nicht besser formulieren könnte:

"Die Ohrmuschel hat eine große Bedeutung für das Lokalisieren von Geräuschen und Tönen. Sie wirkt als Schallfänger und wie ein Filter. Die Schallsignale werden von der Ohrmuschel auf unterschiedlicher Art und Weise linear verzerrt. Die Art der Verzerrung hängt von der Einfallsrichtung des Schalls und von der Entfernung der Schallquelle ab. Jeder Mensch hat in der Gestalt unterschiedliche Ohrmuscheln. Die Gestalt einer Ohrmuschel bewirkt wie der Ton außen abprallt und in die Ohrmuschel (und von dort aus ins Trommelfell) gelangt. Nun kann man sich wohl auch leicht vorstellen, daß große Ohren die Lokalisation von Schallquellen erleichtern. "





Na, verstanden? Wenn nicht, fragt einfach nochmal nach

Prinzipiell verzerrt das Ohr durch seine Form Schallsignale, je nachdem aus welcher Richtung sie kommen.

Der Abstand kann unter anderem durch die Intensität (Lautstärke) bestimmt werden.





Quellen:

Wikipedia

Uni Mannheim

Habe noch weitere, das hier ist nur für Leute die es mal selber Lesen wollen





Surroundheadsets

Was war jetzt nochmal das eigentliche Thema... ach ja, Surroundheadsets.

Also, es gibt zwei Arten:

Surround Headsets mit echtem Surround und die mit virtuellem Surround.





Headsets mit echtem Surround machen in etwa 10% aller Surroundheadsets aus und das mit gutem Grund:

Sie benutzen mehrere Treiber (=Lautsprecher) pro Kopfhörerseite.

Das sieht in etwa so aus









Anders als man denken könnte, ist das kein Vorteil. Die Verschiebung um vielleicht 1cm bringt keinen Vorteil. Auf so kleinem Raum, kann keine Räumlichkeit erzeugt werden.

Es hat also keinen Vorteil Stereo gegenüber, dafür aber zwei sehr große Nachteile:

Erstens ist das Gewicht sehr viel höher. Ein Roccat Cave wiegt beispielsweise in etwa 450g (verschiedene Aussagen im Internet, von 350g-1000g), ein Superlux HD681 EVO 276g und das oft verwendete Siberia V2 leichte 150g.

Das ist nicht nur unangenehm, sondern bei langer Tragedauer und schlechter Polsterung auch ungesund.

Der andere Nachteil ist, dass mehrere kleine Treiber (=Lautsprecher) sehr viel schlechter klingen als 2 Große.

Ihr habt also auch noch Sound, welcher nicht seinem Preis angemessen ist





Nun zu den Headsets mit virtuellem Surround.

Virtueller Surround ist eigentlich keine schlechte Sache. Über eine Software wird das gemacht, was das Ohr/Körper normalerweise macht. Der Ton wird verzerrt.





Es gibt nur ein paar Probleme:





1.





Wie der Ton verzerrt wird (bzw. die Programmierung der Software) basiert auf standatiesierten Werten.

Man spielt also Beispielweise einen Ton ab und nimmt ihn mit einem In-Ear Mikrofon auf, welches in einem Kunstkopf sitzt.

Dann guckt man wie sich der Ton je nach Richtung verändert hat.





Das sieht in etwa so aus









Das war jetzt nur eine ganz grobe Beschreibung die nicht 100% korrekt ist.

Was ich damit verdeutlichen will: Nicht jeder Mensch hat die gleiche Kopfform, daraus folgt, dass es sein kann, dass diese Simulation für euch nicht klappt.

Es gibt verschiedene Simulationen (Dolby Headphone, Realtek, Razer Surround, CMSS), welche für euch funktioniert könnt ihr hier testen.









Was man da machen muss steht in der Beschreibung.









Fun Fact

Es gibt Musik und Videos die mit solchen Mikrofonen aufgenommen wird/wurde.

Was rauskommt ist ein Video was sich sehr räumlich anhört.

Ich habe euch mal meine beiden Lieblingsbeispiele rausgesucht:

Zuerst ein Beispiel, dass es wirklich räumlich ist. Ihr müsst dafür eure Kopfhörer/Headset auf Stereo stellen. Und bitte, bitte macht die Augen dabei zu. Das ist mein ernst



Als zweites ein Lied, dass so aufgenommen wurde.

Wenn ihr die Augen zumacht und euch drauf konzentiert könnt ihr vielleicht erraten wo welches Instrument steht. Ist aber etwas fies, weil der "Kopf" zwischendurch geschwenkt wird













2.

Der Ton wird verändert. Mit Pech gehen dadurch Details verloren. Und das wollt ihr nicht





3.

So ziemlich alle Surround Headsets simulieren ihr Surround über eine integrierte Soundkarte. Deshalb haben die auch USB.

Das Problem ist nur, dass diese Soundkarten extrem minderwertig sind. Der Produktionspreis liegt (vermutlich) in etwa zwischen 20ct und 2€.

Dementsprechend der Klang. Die Soundkarte des Steelseries 5H v2 führt beispielsweise oft zu einem Piepen des Mikrofons. Auch kann sie einfach kaputt gehen und ihr könnt das Gerät (sofern sie nicht abnehmbar ist) nicht an Handys oder anderes anschließen.





Und nun? Ganz einfach, ihr kauft euch einen Stereo Kophörer oder Headset. Dazu könnt ihr euch die kostenlose Simulation Razer Surround downloaden, oder ihr kauft euch eine Soundkarte welche in der Lage ist Surround zu simulieren. Problem solved





Übrigens "Stereo" bedeutet nicht, dass ihr Geräusche nur von rechts und Links unterscheiden könnt

Sehr gutes Stereo ist definitiv besser als eine Simulation. Das beste Consumer Headset auf dem Markt läuft in Stereo. Ich selber und viele andere benutzen Stereo, auch auf vielen Counterstrike Turnieren werden in Ears benutzt welche "nur" in Stereo laufen (ich hoffe das ist nicht falsch :O).

Aber ob ihr Stereo benutzt oder nicht, ist euch überlassen, wichtig ist jedoch im Hinterkopf zu behalten, dass man auch mit Stereo einen räumlichen Klang haben kann.





Wireless Headsets

Viele Leute fragen nach Wireless Headsets. Wireless lohnt sich aber in dem Sinne nicht, dass akzeptable Wireless Technologie 40%-80% des Preises des Produkts ausmacht.

Jedenfalls in diesem Preisbereich.

Ein 140€ Wireless Headset, kann also wie ein 30€ Kopfhörer klingen.

Ist die Wireless Technologie nicht wirklich gut, kommt es oft zu Akku Problemen, Verbindungsabbrüchen uvm.





In höheren Preisklassen ist das ne andere Sache.

Der Aufpreis von einem 300€ Kopfhörer zu einem 500€ Kopfhörer beispielsweise kann lohnen, da es "nur" unter 50% des Preises ist und außerdem man sicher seien kann, dass das Wireless ohne Probleme sehr lange problemlos und über weite Strecken funktioniert.





Solltet ihr trotzdem unbedingt Wireless haben wollen:

Das Corsair Vengeance 2100soll wohl eines der etwas besseren Wireless Headsets sein.





Kopfhörer und Mikrofon oder doch ein Headset?

Kommen wir zum Knackpunkt dieses Guides.

Fast alle Headsets lohnen sich nicht. Alle Wireless, USB und Headsets mit echtem Surround haben wir oben schon ausgeschlossen. Jetzt ist der Rest dran

Ich behaupte nicht, dass alle Headsets schlecht klingen. Sie klingen nur in 99% der Fälle schlecht für ihren Preis (nicht angemessen).

Das Sennheiser PC360 G4ME baut beispielsweise auf einem 100€ Kopfhörer auf, welcher selber überteuert ist. Mit Mikrofon ist es vielleicht 90€ Wert, nicht aber 170€.





Ich gebe euch mal ein etwas konkreteres Beispiel:

Das beste Headset was es wohl gibt ist das BeyerDynamic MMX300. Der Preis liegt bei 265€. Dieses basiert auf dem BeyerDynamic DT-770 (Mikro in etwa 50€ Wert).

Der Preis des DT-770 liegt bei 139€.



Spoiler anzeigen Das es darauf basiert ist übrigens nicht die Meinung einiger Leute, sondern die Aussage eines BeyerDynamics Mitarbeiter.





250€ -(139€+50€)= 61€

Die Preisdifferenz beträgt also 61€. Dazu kommt noch, dass das MMX300 schlechter klingt als der DT-770, weil es 32 Ohm hat statt 250 Ohm (nur minimal, aber immerhin).

Für 250€ kriegt ihr bereits einen DT-880 oder AKG K701 mit Modmic (dazu später noch mehr), welcher schon deutlich besser klingt.

So in etwa ist es bei allen Headsets, nur sehr viel extremer. Hier ist der Aufschlag noch recht human.

Ich nenne das den "Gaming Headset Aufschlag".





Da drin sind enthalten:

- Unmengen an Geld fürs Marketing. Guckt euch mal an wie viel Razer macht und wie viel sie Sponsorn. Marketingkosten gehen bei AKG, BD, Audio Technica praktisch gegen 0.

- Sehr hohe Kosten für das Design. Viele Gamer entscheiden nicht nach dem Klang, sondern nach dem aussehen. Das ein Razer Kraken Pro geil aussieht will ich nicht bestreiten, aber alles Geld was in das Aussehen fließt, fließt nicht in den Klang.

- Lizensen für die Simulationen und andere Spielerein, wie Kopfhörertasten, automatisches Muten, LEDs etc.

- Aufschlag dafür das es ein Gaming Headset ist. Frei nach dem Motto "Die blickens ja eh nicht".





Nur mal zur Verdeutlichung:

Ein Logitech G35 kostet knapp 100€ wenn ich mich nicht irre.

Von vielen Leuten wird es mit dem Superlux HD681b auf eine Stufe gestellt und der kostet 20€. (Ein Beispiel Review)





Auch sind Headsets zu 95% aus Plastik. Das ist an sich keine schlimme Sache, aber man kann halt nicht davon erwarten, dass es mehr als 10 Jahre hält.

30 Jahre für einen BeyerDynamic Kopfhörer sind keine Seltenheit. Das liegt unter anderem an den Ersatzteilen.

Diese gibt es auch noch 30 Jahre nach Produktionsstopp des entsprechenden Kopfhörers in hülle und fülle

Auch sind viele Kopfhörer ab 50€ schon zu Teilen aus Metall

Bei Headsets darf man sich freuen, wenn man die Ohrpolster nach kriegt...





Was kann man da also machen?

Wenn man zu viel (/genug) Geld hat, kauft man sich einfach ein Headset. Auch praktisch wenn man auf diese Spielerein wie LEDs steht, sowas wird man bei Kopfhörern kaum finden.





Auch gibt es 4 Headsets die ihr Geld wert sind, mehr dazu in der Kaufberatung.





Wenn man guten Sound will, kauft man sich einen Kopfhörer und dazu ein Mikrofon.

Und nein, kein Aufstellmikrofon

Einige kann man an das Kabel klicken oder an die Headsetseite, aber auch dazu mehr in der gleich folgenden Kaufberatung.





Zu erst aber noch eine wichtige Sache.





Geschlossen oder offen

Wenn man einen Kopfhörer bzw. ein Headset will, sollte man sich zuerst überlegen, ob man einen offenen oder geschlossenen will.

Hier ist mal der visuelle Unterschied.









Achtet mal Links auf die Kopfhörer. Ihr könnt die Treiber durch eine Art Gitter sehen. Rechts ist alles geschlossen.

Der Unterschied ist, dass der Sound beim offenen nach außen durch dringt.





Hier mal eine Pro/Kontra Tabelle:





Offen:

+ Klingt Luftiger

+ Größere Räumlichkeit, besseres Räumliches Gefühl

+ Man schwitzt nicht so schnell drunter durch den Luftaustausch.

/ Du hörst was um dich herum passiert.

- Jemand der neben dir sitzt kann die Musik hören die du hörst.





Geschlossen:

+ Von Störgeräuschen isoliert

+ Bass klingt teilweiser etwas druckvoller

/ Man hört nicht was draußen passiert

- Man hört dafür seine eigene Stimme teilweise auch nicht. Verleitet zum schreien

- Es wird schneller warm drunter

- Einige mögen es nicht weil man sich "eingeschlossen" fühlt

- Kleinere Bühne, nicht ganz so räumlich im Vergleich

- Klingt weniger Luftig

- Meist höherer Anpressdruck an den Kopf





Je nach dem was ihr wollt müsst ihr euch entscheiden:

Einen offenen Kopfhörer kann man beispielsweise nicht in der Öffentlichkeit nutzen, da man alles von draußen hört und die anderen Leute eure Musik.

Dafür hat er eine breitere Bühne, luftiger, etc.

Was von beidem ihr wollt, das bleibt letztendlich euch überlassen.