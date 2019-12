Ich halte es damit ziemlich sicher und simpel, ich hab jeden Monat nen Überweisungs-Dauerauftrag von 50€ an mein bwin Konto, wenn das Geld verzockt ist, isset verzockt und es wird nix mehr eingezahlt.





Höchster Gewinn liegt bei rund 120 € (10€ Einsatz) bei ner Kombiwette von vor ein paar Wochen, war ne wilde Mischung aus CL, EL und BuLi.





Eines sei gesagt, gilt auch für Lotto:

Spielt man aus Spaß an der Sache und setzt sich harte Limits und hält sich an diese, ists machbar.

Wenn man spielt, um zu gewinnen, ist man schon von Anfang an am Arsch.