Der Kinothread: Was lohnt sich und was nicht?

Da ich nebenbei im Kino arbeite , kann ich hier auch ab und an mal meinen Senf abgeben.





Taken 2

Note 3

Guter Actionfilm, gutes Popcorn Kino. Kommt aber leider nicht Ansatzweise an den ersten Teil heran.









Schutzengel

Note 1

Meiner Meinung nach absoluter Käse. Schweiger versucht krampfhaft einen Actionfilm zu machen. Kann es aber nicht lassen in die Kein Ohr Hasen Sparte abzudriften. Immer wenn man denkt es geht los, zieht sich der Film weiter gnadenlos in die Länge. Nur Bleibtreu schafft es den Film etwas an Glanz zu verpassen. Sogar eine richtig gute Ballerszene wird durch eine falsche Musikuntermahlung total zerstört. Was bei Tarantino funktioniert, geht bei Schweiger leider komplett in die Hose.

Wie gesagt, das ist meine Meinung. Kann auch sein, dass ich mit einer anderen Erwartung rein gegangen bin.









Das Bourne Vermächtnis

Note 3

Ein Bourne ohne Matt Damon? Ja es geht, allerdings muss man sich diesen doch als eigenständiges Sequel ansehen. Die schönen Nahkampf- und Actionszenen aus den Damon Filmen kommen hier leider zu kurz. Auch gibt es hier und dort einige Stellen, die das Tempo wieder drosseln, das über die gesamte Länge versucht wird aufzubauen.





Resident Evil

Note 2

Wer die Games kennt, wird auch hier seinen Spaß haben. Wobei man jegliche Gedanken an Logik nicht mit ins Kino nehmen sollte. Hinsetzen, anschauen und Hirn ausschalten. Leider ist der Film zu schnell zu Ende. Wenn man denkt es geht jetzt richtig ab, ist der Film aus. Mit einem weiteren Cliffhanger für den nächsten Teil.









Kann sein, dass ich die Filme etwas zu kritisch sehe, aber durch die Arbeit als Filmvorführer, siehst du alle Trailer mehrere Male. Entweder freust du dich total und wirst maßlos enttäuscht, oder du kennst durch den Trailer eigentlich schon den ganzen Film. (Manchmal auch schon das Ende im Trailer! )





Noch kommende Favoriten:





SKYFALL

THE HOBBIT (hoffentlich gut)

Django unchained





EDIT: Habe die Benotung mal dem Startpost angepasst.