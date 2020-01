[Sammelthread] CoDS-Linsenhelden (Fotoalbum)

Ich nutze eine Canon 1000D und einen Canon Speedlight 430 EXII dazu ein Tamron 2.8 IS 17-55 Weitwinkel und ein Canon EF 70- 200 1:4 Tele

Ich fotografiere seit ca 5 Jahren und arbeite nebenher als Eventfotograf, daher landen in meinen Sammlungen fast nur Portraits und Bilder mit Menschen. Landschaften sind nicht mein Ding, Lichteffekte dagegen schon.

Ich mache nur wenig mit Lightroom und Photoshop, ich bin erst zufrieden, wenn das Bild so aussieht wie ich will, OHNE das Photoshop verwendet wurde. Früher konnte man mit den Filmen auch nicht so viel an Bildern manipulieren. Back to the roots. Photoshop Bilder sind schön, aber leider zu 50 % unecht. Ich Fotgrafiere gerne gegen das Licht und schwarz weiß. Die Schwarzweißanpassungen , sind die einzigen wenigen Anpassungen die ich im Nachhinein mache

ich habe darauf verzichtet Wasserzeichen zu nutzen, da ich eh die originalen RAW Dateien mit der Kamerakennung habe