[Sammelthread] Eure Shishas & alles über Shisha's

Das ist es ja, das es enstpannend wirkt. Jedoch frage ich mich gerne woher das kommt. In der Runde wohl wirklich eine gute Möglichkeit um mal bisschen zu chillen





Was ich aber so bemerkenswert finde ist das sich das Thema in den letzten 5 Jahren so popularisiert hat das es schon fast unheimlich ist xD. Ich meine, vor 5-10 Jahren kannte fast noch keine ne Shisha. Ne Wasserpfeife vielleicht aber auch da kannten sich viele nicht aus. Heute ist das eben ganz anders und leider mal wieder ein Thema über das Nachrichten usw gern sehr negativ reden. Was man daran bemerkt das manche Leute keine Ahnung haben aber sich halt auf Meinungen aus Zeitungen und Fernsehen beschränken





Jetzt mach mich nich neidisch xD Mein Al fakher is jetzt aus und ich muss auf die nächste Lieferung warten