ist hier zufällig auch jemand MMA bzw UFC interessiert? auf sport1 tv kam früher immer UFC bis es verboten wurde was ich ein witz finde. wie kann man eine sportart in deutschland verbieten? auch wenns nur im TV ist. vorallem kam das nach 22 uhr bzw sogar 0 uhr. was denken die sich dabei das im TV zu verbieten? ich hab mich damals so aufgeregt





ich mein was is hier dran so viel schlimmer im vergleich zu anderen kampfsportarten;









das sind keine hinterhofschlägereien...

das is technik pur... ich verstehs nicht