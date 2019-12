[Sammelthread] Hip Hop

Naja, dafür sind dort aber ziemlich viele... mind. 30-40 Rap Videos gepostet, auch Eminem etc. Aber ok, wenn der Mod sein ok gibt, will ich mal nicht kleinlich sein.





Eminem Alben hab ick alle Original btw seit Slim Shady EP





Will ich auch mal meinen Beitrag leisten:





Vor 2 Jahren Rheinkultur Live Masta ACE!







Huss & Hodn Viele verstehens nich..







Und natürlich alles aus der früheren Zeit