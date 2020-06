Habe nur Verbindung über VPN

Hallo zusammen,

Ich kann mich nur mit den offiziellen Modern Warfare Servern verbinden wenn ich mich über VPN verbinde.

Das Problem ist das ich dann einfach High Ping habe.

Da Deutschland mit dem DSL/Kabelausbau gefühlt hinter Afrika liegt habe ich in meinem Wohnort nur Internet wenn ich den Telekom Magenta XL unlimited LTE Tarif nehme.. quasi ist das so wenn ihr euer handy als router benutzt. da der normale Kabelangebot mir nichtmal 1K Leitung gibt das sind 500kbits oder so ist echt lächerlich.

NAT Typ ist strikt und lässt sich auch in den Routereinstellungen nicht ändern.

Möchte anmerken das alle andere Spiele ohne VPN problemlos verbinden zum Beispiel CSGO,APEX Legends; GTA V etc.