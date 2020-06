Wohl eher nicht. Ich besitze BF 3 bereits für die Xbox 360 und habe das Spiel doch sehr gesuchtet. Aufgrund der Abwärtskompatibilität läuft es ja auch auf der Xbox One. In BF 4, welches ich für die One habe, wurden gefühlt 80 bis 90% der Waffen aus BF 3 übernommen und auch Teile der Maps. Nur um das ganze 32 vs 32 spielen zu können, werde ich aber keine 60 bis 70 Euro auf den Tisch legen. Sollte der Preis allerdings signifikant darunter liegen, überlege ich es mir eventuell noch einmal.