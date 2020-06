Battlefield 3 - Gerücht: Remaster in Entwicklung

Ein Remaster von Battlefield 3 (2011) befindet sich laut aktuellen Gerüchten in Entwicklung und soll zusammen mit dem nächsten Battlefield-Titel im kommenden Jahr veröffentlicht werden.





Publisher Electronic Arts will das Vorhaben angeblich wie die Veröffentlichung von Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered aufziehen, das zusammen mit Call of Duty: Infinite Warfare (2017) auf den Markt gebracht wurde. Activision wagte mit Infinite Warfare einen ungewöhnlich futuristischen Sprung, wohl wissend, dass das Szenario bei vielen Call-of-Duty-Spielern auf Ablehnung stoßen würde, weswegen Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered als "Besänftigung" für die Hardcore-Fans gedacht war. Demnach könnte das nächste Battlefield-Spiel eine ungewohnte, ggf. futuristische Richtung einschlagen - oder es könnte gar Battlefield: Bad Company 3 sein, das sich seit längerer Zeit in Entwicklung befinden soll.







Das Remaster würde jedenfalls pünktlich zum zehnten Jubiläum von Battlefield 3 erscheinen. Battlefield 3 Remastered soll sämtliche Erweiterungen (Back to Karkand, Close Quarters, Armored Kill, Aftermath, End Game) und zusätzlichen Kosmetikkram umfassen.





Gemäß der Informationen "des Leakers" soll die Battlefield-Reihe mit der überarbeiteten Version eines "sehr beliebten Teils" der Reihe "neu gestartet" werden, da Battlefield 1 und Battlefield 5 bei vielen Battlefield-Fans nicht gut ankamen, u.a. weil die Fahrzeugkämpfe nur einen kleinen Stellenwert einnahmen. Zugleich unterstellte die anonyme Person, dass Battlefield 5 nur produziert wurde, weil Electronic Arts darauf gedrängt hatte. Die Entwickler bei DICE sollen wenig begeistert von einem Shooter im Zweiten Weltkrieg gewesen sein und wollten lieber wieder ein "modernes" Szenario realisieren. Diese Informationen stammen von "Daqarie" (Quelle), der schon vor den Ankündigungen von Battlefield 1 und Battlefield 5 zahlreiche Details verriet, die sich im Nachhinein größtenteils als korrekt erwiesen hatten.





Darüber hinaus kritisiert "Daqarie" die Battlefield-Influencer/YouTuber Levelcap, Westie, Jackfrags etc., die im Prinzip nur ein verlängerter Arm der PR-Abteilung von EA sein würden. Er wirft diesen YouTubern vor, unaufrichtig zu sein und die Battlefield-Fans mit falschen Gerüchtevideos zu locken, um mehr Klicks zu erzeugen, obgleich sie schon lange im Voraus wissen würden, wie es mit dem Battlefield-Universum weitergehen wird. Sie würden nur gezielt den Hype schüren und ohnehin schnell ihre Meinung ändern, heißt es in den Vorwürfen. "Daqarie" stellte ebenfalls fest, dass die Anzahl der Influencer-Videos zu Battlefield 3 seit der Veröffentlichung von Battlefield 5 stark zugenommen hätte und der Publisher in Zusammenarbeit mit den YouTubern versuchen würde, das Interesse an Battlefield 3 (Remastered) zu steigern. Schon vor zwei Jahren kritisierte er die starke Vermischung von Influencern/YouTubern und der PR-Abteilung von EA.





Quelle: https://www.4players.de/4playe…itik_an_BF-YouTubern.html





--------------





Also für ein BF 3 Remastered wär ich aufjeden Fall zu haben.

Habe damals erst sehr spät BF für mich entdeckt und BF3 auf der PS3 war zwar cool, aber COD überwiegte damals einfach für mich.





Also sollten die Gerüchte stimmen, und mit dem neuen BF auch ein Remastered von BF3 dazukommen, wird es mit Sicherheit gekauft.





Wie ist eure Stimmung dazu? Gerade weil es so ein Move ist, den wir ja von COD schon kennen...