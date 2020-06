Angeblich keine Fotos auf Smartphone

Ich habe ein iPhone, und ich hatte dass Problem weil bei der Fotos App die Bilder automatisch in iCloud gespeichert werden, und vom Lokalen Speicher gelöscht werden. Die Bilder kann ich dann am Handy trotzdem anschauen weil eine Art „Verknüpfung“ von den Bildern lokal besteht. Kann evtl. auch bei dir der Fall sein dass die Bilder in einer Cloud gespeichert werden um auf dem Gerät nicht zu viel Speicher zu belegen..?



