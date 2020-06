Modern Warfare Soundeinstellungen

Moin,





vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Seit gestern habe ich mein Audiosetup verändert. Vorher habe ich ein Astro A40 Tr + MixAmp unter Windows 10 betrieben und bin nun auf ein Bayerdynamic DT770 Pro (250 Ohm) und einer externen Soundkarte (Sound BlasterX G6) gewechselt. Mit dem Setup bin ich eigentlich sehr zufrieden, die Soundkarte scheint hier echt gute Arbeit zu tun und kann ohne Probleme den Kopfhörer betreiben. Allerdings fühlt sich der Sound in Modern Warfare extrem "überladen" an. Die Schritte kriege ich kaum geortet, weil mir ständig der Sound aller Spieler um die Ohren fliegt. Schüsse hier, Schüsse dort, Granate hier, Granate dort, irgendwie komme ich da nicht hinterher. Ich habe in der Software viele Modis der Soundkarte ausgetestet, aber irgendwie ändert es am Ergebnis nichts.





Nun stelle ich mir folgende Fragen:





- Ist das vielleicht alles nur eine Gewohnheitssache? In einem 1 vs 1 kann ich meinen Gegner super orten und habe keine Probleme ihn durch die Wand zu verfolgen.

- Ist das Setup vielleicht doch nicht so optimal? Wenn ja, was kann man austauschen/verbessern?



Würde mich über ein paar Antworten freuen.