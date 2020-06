PS4 Clan sucht Member / Warzone / WW2 / MW

Hallo zusammen,





Die Wolfsbrigade sucht noch tatkräftige Unterstützung.

Unser Ziel: In jedem Spiel zu jederzeit mindestens eine aktive Party. Denn nur im Team macht das zocken wirklich Spaß!





Was wir bieten:

Kein Zwang, keine Pflichten: bei uns steht der Spielspaß im Vordergrund - so wie es sein soll!

Ein junger Clan, der seit Gründung schon über 100 Member für sich gewinnen konnte

Multigaming: Wir spielen u.a. Rainbow Six Siege, Call of Duty, Red Dead Redemption, Predator Hunting Grounds, fallout 76, usw.

Viele vernünftige, hilfsbereite und witzige Leute

Einen aktiven Discord Server

Interne Clan Turniere mit Preisgeldern für die Gewinner

Was wir dafür erwarten:

Du bist mind. 18 Jahre alt, sowohl auf dem Papier als auch geistig. Meistens jedenfalls.

Du hast ein Headset und bist in der Lage dein Mic richtig einzustellen. Zur Not unterstützen dich unsere Member beim letzteren gerne.

Du hast eine PS4

Das war's auch schon! Wenn du Interesse hast, einem lustigen Haufen beizutreten, dann bewirb dich am besten sofort! Wir werden uns so schnell es geht mit dir in Verbindung setzen.





Den Discord Server findest du hier:





https://discord.gg/NMHuruP













Wenn ihr noch Fragen habt könnt ihr diese natürlich auch hier oder auf unserem Discord Server an uns richten (vorzugsweise) stellen.

Wir hoffen euch bald als neues Mitglied bei Der Wolfsbrigade begrüßen zu dürfen!





AAAAAAAUUUUUUUUU!!