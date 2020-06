Bluescreen of Death beim Ladebildschirm

Hallo zusammen,





habe zurzeit ein Problem und zwar wenn ich die neue Playlist "only Shipment" starte stürzt mein PC beim Ladebildschirm immer wieder mit einem Bluescreen of Death ab. Habe schon ethliche Sachen probiert. Spiel neu installieren, Windows neu aufsetzen, Nvidia Treiber aktualisieren und Treiber aktualisiert etc. alles hat nicht geholfen. Über einen zweiten Monitor habe ich auch immer die Temps im Auge, ist alles im grünen Bereich. Hat jemand das selbe Problem oder denkt ihr es liegt ein Hardware defekt vor ?





Danke im Voraus.





Meine Specs:

CPU: i9 9900K

GPU: Aorus RTX 2080 Ti Waterforce

MB: Aorus z390 Elite

RAM: Corsair Venegance RGB PRo 3000 16GB

Festplatte: Corsair m2 MP510 960GB

Netzteil: Corsair HX750i 750Watt





Windows auf neuste Version

NVIDIA Treiber neueste Version