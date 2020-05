A new challenger approaches

Heyjo,





seit langer Zeit bin ich hier eine stille Mitleserin. Ich dachte mir jedoch, dass ich mich auch anmelden und am Forenleben beteiligen kann. Wolla, hier bin ich! Gerne würde ich mich hier vorstellen und die ein oder andere Frage beantworten.









Wie heißt du und wie alt bist du?





Mein richtiger Name ist Fiona und ich bin 19 Jahre jung. :3









Woher kommst du und als was arbeitest du?





Ich komme aus der Nähe von Neuss und bin in der Gastronomie tätig.









Wie bist du zu Call of Duty gekommen und spielst du auch andere Spiele?





Zu Call of Duty bin ich vor zwei Jahren gekommen. Gespielt habe ich WWII, weil viele Leute auf meiner Liste davon geschwärmt haben. Gespielt habe ich bis ins Master-Prestige und hatte somit viele Stunden Spielspaß. Mit Black Ops 4 war ich der Marke dann verfallen, auch wenn ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht hätte. Jetzt treibe ich mich natürlich im aktuellen Ableger herum und verbreite natürlich, wie sollte es auch anders sein, Angst und Schrecken. :3





Ich bin auch in anderen Spielen sehr aktiv. Darunter spiele wie: Dead by Daylight, TESO, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts, Final Fantasy VII, Story of Seassons, die originalen Entwickler hinter Harvest Moon, Persona 5 Royal und einigen VR-Games.









Welches Genre magst du am liebsten?





Ganz klar JRPG‘s. Besonders Titel wie Persona konnten mich verzaubern und in ihren Bann ziehen.









Suchst du aktiv Mitspieler?





Eher nicht. Kontakte ergeben sich bei mir eher spontan und ich schaue im Vorfeld immer erst, ob mir eine Person sympathisch erscheint. Wenn wir uns verstehen und aneinander sympathisch finden, dann können wir uns auch gerne für ein Spiel verabreden. :3









Ich hoffe sehr, dass ich ein paar Fragen beantworten konnte und hoffe auf viele schönen Stunden zusammen hier im Forum. :3





Nochmals vielen Dank an den Admin Jack Drake für die Hilfe bei der Registrierung. :3