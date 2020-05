PlayStation 5

Am 4. Juni um 22:00 Uhr wird Sony in einem 1stündigen Livestream Gameplayszenen von PS5 Spielen präsentieren.

https://www.playstation.com/de-de/ps5/





Wird hier jemand reinschalten und freut sich auf die neue Sony Konsole?





Ich werde zumindest am nächsten Tag durchs Video skippen und für mich interessante Spiele rauspicken und die Trailer ansehen.





---------

4 Jahre nach Veröffentlichung habe ich erst meine PS4 (Pro) gekauft, weil mir diese Konsolengeneration (schwache PC Hardware) und deren Spiele so langweilig vorkamen. Erst das BotG-Comeback von COD hat mich dazu bewegt. PS4 wurde gewählt weil die Platform in Europa die meisten CODSpieler hat, sonst hätte ich PC wegen der Steuerung bevorzugt.





Diesmal hoffe ich, dass ich eine Vorbestellung für die PS5 ergattern kann. Ich werde aus Komfortgründen sofort zur Nextgen / PS5 wechseln, die immense Zeitersparnis durch die niedrigen Lade- und Updateinstallationszeiten sind es mir wert. Ich spare kostbare Lebenszeit durch den Wechsel.

Normalerweise bin ich ein Technikfreak, der die stärkste Hardware haben will und deswegen käme die neue Xbox in Frage. Aber ich bin doch ein Casualgamer geworden, weil ich kaum noch Zeit fürs Gaming habe und Shooter mittlerweile sogar auf Konsole spiele. Ich mag keinen großen PC Tower mehr in der Wohnung haben und durch die ganzen gesammelten PSPlus Games erscheint mir der Xboxkauf redundant und nicht die wenige verfügbare Zeit wert. Hoffe einfach der grafische Unterschied auf PS5 ist nicht so groß.

Habe die XBOX One Konsole in 3 Jahren vlt. 10-20x gestartet und dann verkauft. War nicht meine Hauptkonsole.