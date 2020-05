Brauche neuen Rollrasen

Der Titel sagt es ja schon. Mein alter Rasen ist an einigen Stellen nach fast 20 Jahren in einem schlechten Zustand, was auch am schlechten Boden liegt. Ich möchte jetzt ca. 100 qm Rollrasen verlegen, der nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Es handelt sich um sogenannten Schattenrasen, der mit sehr wenig Licht auskommt. Der Untergrund wird natürlich auch durch vernünftigen Mutterboden ersetzt. Ich habe mal ein wenig recherchiert und gesehen, dass man für 100 qm Rollrasen mit diesen Eigenschaften etwas über 400,- Euro zahlen muss. Ist hier vielleicht der ein oder andere Gärtner unter uns, der mir sagen kann, ob das ein einigermaßen fairer Preis ist? Nicht-Gärtner mit einem grünen Daumen dürfen natürlich auch antworten.