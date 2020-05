Steam Remote Play Frage Host PC

Moin,





ich habe meiner Freundin auf dem Laptop Steam Remote Play eingestellt. Mein PC hostet und das auch absolut problemlos. Nur würde ich gerne auf dem Host-PC weiterhin im Browser surfen oder ein anderes Game öffnen. Wenn ich also aus dem Fenster des gespielten Spiels (Green Hell) raus gehe, so ist das auch nicht mehr auf dem Laptop zu sehen und zu spielen.



Kann man dem PC vorgaukeln, dass das Fenster weiterhin geöffnet und angeklickt ist, ohne dass es wirklich angeklickt ist? So eine Art "steht im Vordergrund" simulieren.



LG