RTX 2070 - Besser Kühlung gesucht

Moin Leute,





ich habe seit einiger Zeit eine RTX 2070 von Gigabyte verbaut. Es handelt sich hierbei um dieses Modell: https://www.mindfactory.de/pro…DMI--Retail-_1337529.html





Mit der Leistung der Karte bin ich durchaus zufrieden. MW2019 läuft mit 120 - 160 FPS in fast maximalen Einstellungen. Problematisch wird hier nur die Temperatur. Ursprünglich lief die Karte unter Volllast bei 82°C. Mittlerweile habe ich an anderes Gehäuse und weitere Lüfter installiert und komme unter Volllast auf c.a 70°C - 74°C. Diese Temperaturen schafft die Karte aber nur, wenn die Lüfter zu 100% aufgedreht sind. Nun habe ich ein wenig im Netz recherchiert und es gibt hier mehrere Möglichkeiten eine Wasserkühlung zu installieren oder auf einen anderen Kühler inklusive Lüfter zu wechseln. Leider konnte ich für meine Grafikkarte bisher nichts finden. Hat hier jemand vielleicht weitere Ideen, wie ich die Karte effektiver kühlen könnte oder hat selbst schon an einer Karte herumgeschraubt? Alternativ habe ich überlegt die Wärmeleitpaste eventuell zu tauschen, bin mir da aber noch sehr unschlüssig.





Vielleicht weiß hier jemand Rat.