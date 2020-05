Verstehe die Welt nicht mehr!

Hey Leute!





Ich bin nach ca. 2 Jahren Pause nun wieder bei Cod eingestiegen. Ich zocke prinzipiell seit Cod 5 World at war den Multiplayer. Lediglich die letzten 2 Cods hab ich ausgelassen. Ich kam immer ziemlich gut zuerecht und hatte meistens eine k/d zwischen 2 und 2,50. In MW3 sogar um die 3,50. Schon klar, dass die k/d nicht alles aussagt aber sie gibt zumindest bischen Aufschluss.





Nun zocke ich jedoch seit über einem Monat MW und hab eine k/d von 0,98 Ich hab das Gefühl als würde ich andauernd nur gegen lauter Pros zocken. Allein schon wenn ich mir die killcam ansehe, dass Zusammenspiel von Movement und Aimen bei nahezu allen, die wissen absolut was sie tun. Das war doch früher nicht so. Da hatte man mal schwächere Lobbys, mal Stärkere aber hier werd ich sorry die Ausdrucksweise nur weggefickt Oft seh ich einen Gegner und bevor ich nur einen Schuss abgeben kann bin ich schon wieder tot. Spielen dieses Spiel nur mehr absolute Süchtler? Wo sind die Durchschnittsgamer oder Anfänger?





Und was zum Teufel sind das für grottenschlechte Maps? Sehen ja fast alle gleich auch. Irgendwelche zerbombten Städte im nahen Osten. Und alles nur Häuserkampf. Tausend fenster, türen etc und die maps zugeschrottet mit lauter müll, dass es tausend ecken und winkel geben kann wo ein gegner sein kann.





Früher konnte man maps super lesen und berechnen wo der gegner ca her kommen wird. das ist hier mittlerweile unmöglich. Wieso keine maps irgendwo im Freien außerhalb einer Stadt? Schneemap hallo???





Ich muss sagen ich hatte mir von diesem game wirklich viel erhofft aber der Spaß bleibt komplett auf der Strecke. Muss mich zu 90 % nur ärgern.





Und was sind das für Spawns? Riesige maps und dann wird man teils 2 sekunden nach dem spawnen schon wieder befeuert. Sag mal gehts noch?





Selten einen schlechteren MP in Cod erlebt