Warzone Turnier /Bet&Play

Peace Leute und mögliche Interessenten!



ich, 20 Jahre alt bin ein durchschnittlicher“Gamer“ der das Game WarZone abfeiert und schon von älteren Cods im Bereich eSports (GameBattles/MLG) Recht gute Erfahrung hat und sich oft die Frage gestellt hat ob man nicht so eine Plattform organisieren könnte womit man sich Spieler anwirbt Sie zahlen zB 10Euro ein und können somit teilnehmen bei meinem Konzept und eventuell den Preisgeld von 500€ zu gewinnen! Ich bin ein Zocker der damals sehr sehr viel Cod mit Liebe gefühlt hat aber die letzten Cods sind meiner Meinung nach nicht die besten gewesen. Warzone kam raus und somit fand ich wieder zurück zum suchten und allgemein das zocken eben. Ich habe mit nem Kollegen uns auf einer Plattform (Website) von einer eSports Organisation die Spiele wie unter anderem Call of Duty MW und Warzone auch mit enthalten. Dort kann man competitive mäßig gegen andere Gegner sich beweisen und in deren Konzept sich im esport Bereich was erspielen und möglich auch dabei Geld zu verdienen. Zu mir als Person muss ich noch erwähnen ich bin jemand der immer schon damals ein klugen Kopf hatte und sich mit verschieden Möglichkeiten sich hin und mal wieder nebensächlich Geld verdient hat. Versteht mich nicht falsch ich bin auch jemand der oft mal einen Smokt und im Großen und ganzen ein recht offener Typ. Nur haben sich Freunde von mir sich Geld mit Verkauf von BTNG... verdient oder sonstigen Mist wofür du dich noch zweifeln müsstest erwischt zu werden und im allgemeinen es illegal betreibst. Habe ich schon in meiner Schulzeit Geld gut verdient durch alles mögliche an Konzepten und Ideen. Und positiv lief es eigentlich immer! Aber was ich damit sagen möchte ist ich habe mega die große Interesse als Leader einer Website für online Game Turnieren und Veranstaltungen sich einen Namen zu machen und mein Potenzial meines Konzeptes die Frage beantworten zulassen ob ich damit Geld verdienen kann und Teilnehmer das gleiche und dabei noch wie immer halt spass haben und allgemein diese Gefühl zu haben zu fühlen und sich anzustrengen. Klar muss noch sehr viel getan werden aber ich habe ein Recht gutes Konzept und mir ist dies wichtig nicht für meine Leute die mir da mithelfen sondern für die Verbreitung der Liga/Turnier oder Plattform! Keine Frage ich möchte mit meinem Konzept mir und ein paar Helfern sowie auch Freunden einen“Job“ zu Management von Event für Online Gaming Turnieren zu ermöglichen. Geld spielt immer eine Rolle da brauch ich nicht jetzt etwas an ausreden suchen! In meinem Konzept zählen meine Leute als wichtig! Die Teilnehmer aber im Großen Ganzen die Plattform. Teilnehmer zahlen ein haben Möglichkeiten zu batteln und sich Preisgelder von 500€ zu verdienen. Aber selbst für Leute die nicht die Gewinner vom Turnier werden sich Geld verdienen zu lassen. Klar wird es immer Verlierer und Gewinner geben aber in dem Fall spielt ihr online Ein War also Fight gegen andere Teilnehmer des Turnieres und habt Chancen Spaß und Geld zu verdienen also Wettbewerbs mäßig sich anzustrengen und zu gewinnen! Jedoch ist alles erst am Anfang und wir wollen uns mit meinem Team das beste draus machen weil ich der Meinung bin es gibt viele Konkurrenten die auch schon viel zu weit sind aber es ist nie etwas unmöglich und was ich jetzt nicht sagen will ist das in meinem Konzept jeder Geld haben wird aber ich versuche es so gut wie möglich das viele von euch die auch in zocken was drauf haben und gewinnen sich Fair Respektvoll Nebensächlich Geld verdienen. Gameabattles und MLG haben auch solch Konzepten schon über Jahre entwickelt und in Deutschland fängt dies mittlerweile auch schon gut an. Aber ich möchte Fair bleiben und niemanden sehen der sich bescheren wird weil mein Konzept nicht so ist wie beschrieben. „Alle Games fast verloren seine 10€ Euro halt bezahlt aber nichts gewonnen hat und respektlos gegenüber anderen anfängt mich und meinem Konzept sich zu beschweren und zu haten! Brauch ich nicht! Und mir ist die Reichweite auch ehrlicher weiße ziemlich egal den schaut euch mal an wie viele von Leuten wie ich es allein in Europa gibt? Mein Ziel ist der Verdienst und zufriedene Teilnehmer mit gutem Kontostand! Leute ich will nicht lügen und träumen sondern es geht um Fakten. Also ich fange an mit einem Warzone Turnier wo du um Teilnehmen zu können. 10€ Euro investierst und frag mich lieber bevor du Geld einzahlst! Ich erwähne es nochmal frag mich lieber alles beor du einzahlst! Und nach einer Woche organisieren wir das Turnier und mit 100 Teams also 1Team 2Personen (du und Beispiel dein Kolleg) zahlt 1 Team 10€ ein! Wir wollen das alles schnell wie möglich organisieren und natürlich ist so viel Arbeit noch vor uns aber wir haben gute Voraussichten was das betrifft und hoffen auf Leute mit Respektvollen Umgang so wie Faires Spielen! Ich werde mich die Tage umschauen und mit meinem Team reden! Für mich ist es wichtig das hier keiner den anderen abzieht! Ich möchte auch klar und offen es erwähnen das Hacker und Leute die Glitchen oder sich Ideen ausdenken wo man im Vorteil gegenüber den anderen sind sofort gebannt werden und sie lieber zu den Konkurrenten gehen können und hoffen das es dort klappt aber meinem Konzept und Turnier/ Zukünftige Turnieren Rechtlich weiterverfolgt werden denn sicherlich geht es um Kapital und Wettbewerb Kosten. Da werde ich noch einiges lernen müssen um die rechte und alles weitere zu verstehen und somit Keinen Fairen Leuten Geld ermöglichen zu lassen. Natürlich gibt es immer in jedem System ein Fehler aber es ist einfach Inakzeptabel gegenüber den anderen Teilnehmern die sich Fair etwas erspielen möchten.





Ich entschuldige mich nochmals Bros für die all zu lange Information aber ich bin guter Dinge was das Thema betrifft und hoffe wir kriegen 200 Spieler also 100Teams zusammen und dann kann alles schon losgehen!





Übrigens suchen wir Leute die Designing Bereich Ahnung haben und Website Designer natürlich auch!



Zukunft werden wir auch vieles an Neben Job anbieten so wie Event Manager oder Support Team aber wir hoffen und streben für korrekte Teilnehmer und GG Leute!





Fragen? prime15@outlook.de

Oder auf Xbox One : nV Ghosts



Turnier ist für Alle Plattform PC ,PS4 usw... möglich.



Allerdings solltet ihr natürlich auch USK Regeln folgen und den entsprechenden Alter sein! Danke für die Interessen und schreibt mir einfach auf den Kommentaren ich lese es mir später durch Danke Danke