Rechtliche Frage bzgl. einer Abmachung

Moin Moin,





ich weiß, dass das hier kein Justiz Forum ist. Ist mir nicht entgangen nach den vielen Jahren. Aber mehrere Meinungen können ein ja bestätigen oder eben auch nicht.



Ich habe ein komplettes Design mit jemanden abgemacht, welches ich mache bzw. gemacht habe. Wir schrieben über Discord. Verläufe also vorhanden. Logo kommt von demjenigen.



Panels, Off und Online Screen, Pause-Screen. Alles drum und dran. Für einen angemessenen Preis. Geschätzt ca. 100€ für alles. Beide mit einverstanden.



Nun aber, kommt von demjenigen nichts mehr. Auf Anfrage, ob ich noch eine Antwort bekomme, da nur noch das Logo überall drauf muss, kommt nichts.



Ich will da gar nicht lange rum fackeln. Daher: Ist das hier anfechtbar mit einem Anwalt? Die Arbeit wurde getätigt und von meiner Seite aus ist alles erledigt. Hier geht es, gerade in der Corona Zeit, um einen Teil meines Nebenverdienstes. Es ist also nicht schlecht, wenn ich nicht in die Tonne gegriffen habe und mich auf jemanden verlassen habe, den ich schon lange kenne. Wenn ja, dann weiß ich Bescheid.