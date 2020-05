eXiLe Gaming sucht Member !

Grüße Dich, also erstmal mega cool, dass du überhaupt nach einer gemütlichen Gemeinschaft suchst – da bist Du bei uns auf jeden Fall genau richtig.

Ich möchte Uns, eXiLe Gaming, einmal kurz Dir vorstellen:





Als einer der größten deutschen Clans nach 20 Jahren am 31. Dezember 2018 seine Pforten geschlossen hat, haben sich am 1. Januar 2019 die Pforten von eXiLe Gaming geöffnet. Sieben tapfere Ritter, die sich schon Jahre kennen, haben an diesen Tag beschlossen eine neue glorreiche Community zu gründen.





Bei uns steht der Spaß an vorderster Stelle – wie sagt man so schön – der Charakter zählt.





Wir haben ein sogenanntes Hybrid-System entwickelt d.h. unseren TS kannst du einfach als sogenannten Community Teamspeak verwenden ODER du entscheidest dich ein Teil unsere Familie zu werden.





Wir bieten allen Spieler eine Plattform zum Spielen, sowohl in den Bereichen des Casual Gamings, wie auch das Potential des Wettkampfes. Unsere brandneue Abteilung in Call of Duty Warezone hat vor kurzem geöffnet.

Deshalb suchen wir nach Spielern, die unsere Abteilung verstärken möchten!





Du findest uns auf ts3.exile-gaming.de





Wir freuen uns auf dich und bis dahin viel Spaß beim Daddeln