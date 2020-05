XBOX Series X

Zitat von rolfe

Ich würde gerne von Playstation zu Xbox wechseln, wenn Microsoft die Multiplayerpaywall entfernt. Scheint aber leider wegen dem Gamepassambitionen nahezu ausgeschlossen.

hast du doch aber bei der PlayStation genau so? Ich kann mich noch erinnern, als Xbox Live auf der 360 Geld gekostet hat und das PSN kostenlos war - das hast du in der Verbindung aber dauerhaft gemerkt. Ich glaube, dass das heute ich Einfluss hat: die Xbox lädt Spiele doppelt oder dreifach so schnell wie die Playstation. Von irgendwo muss das ja kommen.