Neuer Monitor, welchen?

Zitat von Kakashi211 4K würde für mich nur Sinn machen, wenn du auch andere Spiele auf den Monitor wie z.B. ein Cyberpunk zocken willst.

Die Aussage verstehe ich nicht. Was hat ein in der Zukunft erscheinendes Spiel mit der Thematik zu tun? Die einzigen 3 Fragen, die sich stellen, sind 1.) was geanu möchte ich an Leistung seitens des Monitor, 2) was ist gemessen an der Zusammenstellung meines PCs sinnvoll, sofern dieser nicht eh aufgerüstet werden sollte in absehbarer Zeit, und zuletzt das Budget.