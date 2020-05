[PC][Ü25] Wir suchen Mitspieler.

Wir von SALT OUT bieten primär den Spielern ein zu Hause, die gerne nach Feierabend eine Runde zocken und gleichgesinnte Suchen und hierbei ist uns vollkommen egal, ob er/sie Liga-Erfahrung hat oder auch gerade das erste Mal eine Maus in die Hand nimmt.. man wird sich schon finden und alles ist besser als mit wildfremden Spielern (alleine) zu zocken.













Wir legen Wert darauf das unsere Mitspieler auch zueinander passen. Das funktioniert am besten, wenn man sich auch mal über Themen außerhalb des zockens unterhalten kann. Der Altersmittelpunkt liegt derzeit bei ca 30 Jahren. Wir möchten unsere Mitspieler auch wirklich kennen lernen! HUMOR solltest Du mitbringen!





Bei uns gibt es keine Verpflichtungen, die den Spielspaß vermiesen... du bist beruflich auch mal für 2-3 Wochen unterwegs und willst dich nicht rechtfertigen? Kein Problem! Übermotivierte oder hochgradig toxische Spieler gehen gar nicht!

Das wichtigste, was du über SALT OUT! wissen solltest ist, dass wir uns unter Anderem das Motto "Alles kann, weniges muss" auf die Stirn geschrieben haben. Das Bedeutet im Klartext, dass wir eine Community getriebene "Leitung" haben, und jeder so ziemlich das gleiche Recht hat. Du möchtest gerne ein weiteres Spiel in die Community einbringen? Du hast Lust, "etwas mehr" zu machen als nur zu zocken? Du sprudelst nur so vor Verbesserungsideen? Genau das ist bei uns möglich! Wenn du allerdings einfach nur auf den Teamspeak-Server kommen möchtest um zu zocken, so ist das ebenfalls kein Problem und du bist ebenso herzlich willkommen!





Das wechselt bei uns nach Lust und Laune. Core Games sind Im Moment:

Call of Duty

Overwatch

Apex

uvm.













Wenn für dich alles OK ist, dann entweder schriftlich hier kurz "bewerben" oder einfach in TS joinen und mit uns quatschen.

BNet: flanders#2440

https://salt-out.de