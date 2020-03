Portfreigabe in der Fritzbox und pfsense für CODMW

Hallo











Ich bin gerade dabei und versuche den NAT-Type im COD MW (2019) von Strikt auf mittel oder offen zu stellen. Aber irgendwie gelingt mir das nicht.







In der Fritz box habe ich die Ports zur pfsense weitergeleitet und in der Pfsense unter NAT zur Client IP .Aber es ändert sich nicht im Spiel. Nun habe ich dem Client die IP Daten der Fritz box gegen



( 192.168.178.100 255.255.255.0 192.168.178.1 DNS 1.1.1.1) und es steht offen da.











Also stimmt in der Pfsense etwas nicht die alles block?







Hier die Bilder vllt sieht jemand einen Fehler











Hier noch die Ports: Ports