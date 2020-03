Suche Mitspieler Warzone only (PC)

Hallo Miteinander,





über mich:

ich heiße Bluewater (Christian), ich bin 35 männlich (im TS bzw. Discord höre ich für euch weiblicher an, also nicht wundern xD)

Ich habe seit 4 Jahren kein Shooter Spiele mehr angerührt auf Grund meiner Depression die ich vor ca. 3 Jahren gehabt habe. Ich hatte mich immer selbst schlecht gemacht und behauptet das ich immer schlecht spiele. Zwischendrin mal wieder ein paar Shooter rangetestet, aber es wurde nicht besser. Wer schon mal Depression hat, kennt das Problem.





Momentan fühle ich mich schon viel besser als damals und ich habe seit gestern wieder Lust auf ein Shooter. Als das neue COD Warzone rauskommt, dachte ich mir, warum versuche ich nicht mal wieder und zack´war ich ziemlich erstaunt wie Gelassen und Ruhig ich geworden bin. Mir hat den Spaß der Shooter wieder angepackt, vor allem machte mir den Warzone viel viel mehr Spaß als Pubg (mag ich net), Fortnite (zu überfordert für mich) Apex (naja, ging)





Das andere Sache war noch diese, da ich lieber Solo gespielt habe, auch wegen meiner Depressiven Phase war es mir lieber Solo als mit der Gruppe.





Ich bin kein Profi und schlecht bin ich nun auch nicht. Vor allem spiele sehr gerne Passiv mit Taktik als drauflos stürmen. Mein letzter großer Shooter Spiel die ich sehr gerne gespielt habe, war Rainbow Six Siege. Ich würde so langsam auch mal wieder ranwagen. Da ich die Taktik mag, wie gesagt, ich spiele Passiv ^^.





Bei COD Warzone die ich gestern fast 9 Stunden SOLO gespielt habe, lief am sehr schlecht. Meine Aiming war eine Katastrophe, geschweige den in der Arena (Ich hasse Arena, egal bei jedem Spiel, hehe ). Hab ich mich darüber Aufgeregt? Nein, ich blieb Ruhig und das hat sich später richtig gelohnt. Meine Aiming wurde besser, ich konnte fast jede Runde 1-2 Kills machen (auch in der Arena mit Taktik). Ich fühlte mich besser und musste auch oft über meine Leistung lachen^^.





Da man Solo gegen 2er oder 3er Teams spielt, musste ich ein anderen Weg nehmen um einigermaßen gegen die anderen behaupten zu können. Musste ich halt so wie ich gewohnt bin Passiv spielen, also versteckte ich mich oft an einen Gebäuden und wartete auf die neue Zone. Ich lasse die anderen Teams gegenseitig Killen, damit ich dann weniger Probleme habe gegen ein komplettes 3er Team zu kämpfen. Ich weiß, Haus verstecken und abwarten ist eher nicht so gern gesehen, aber wenn man Solo spielt, ist dies die bessere Methode als Aggressiv zu gehen. Aber im Haus zu verstecken lohnt sich. So habe ich auch mal 2er Teams problemlos vernichtet.





Das eine Moment konnte ich nicht vergessen. ich blieb oben. Ein Gegner rennt hoch und ich schieße ihn Tod, dann kommt er nochmal durch Arena und ich killte Ihn wieder.

Dann kam sein Mate herein und er war auch tot^^. Kurz darauf kamen ein neue 3er Team die ich nur einer gerade mal Down bekommen habe, schade^^. Ich hatte keine Muni und Rüstung mehr. Es war lustig. ^^.

Kurz vor dem Schlafen gehen machte ich noch eine Runde. Ein Team hatte den Auftrag mich zu killen, ich musste natürlich weglaufen. Dann traf ich zufällig gegen ein anderer Dreier Team und ich legte 2 von Ihnen um, der dritte von denen habe ich leider nicht gesehen und ich musste leider den Himmel begrüßen :).





Also das Spiel machte mich wirklich Spaß. Natürlich muss ich noch mehr üben um besser zu werden. Da würde ich mich mit einem Team freuen die ich davor wegen der Depression verzichtet habe.

Heute Abend spiele ich noch Runde Solo, ab morgen Abend könnte ich gerne mit euch zusammen Spielen.





Meine beste Platzierung in Solo ist Platz 7 mit einem Kill und Platz 8 mit 2 Kills. dann mal Platz 12-25. Nur weil ich passiv spiele.^^





Momentan spiele ich COD Warzone und evtl. wieder Rainbow Six Siege als Shooter. Ich besitze keine eigene Discord und TS.





Gruß Bluewater / Christian