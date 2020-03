Sammelthread für MW Warzone

Die Warzone holt das Game endlich wieder aus seinem Grab. 😁 Find den Modus schon sehr geil. Mein letztes Battle Royal Game war Apex Legends. Da ist es jetzt ganz angenehm, dass Warzone auf viel Schnickschnack verzichtet hat. Keine Rucksäcke, kein Waffenaufsatz Gebastel, keine OP Extras und Fähigkeiten, keine Deathboxen, in denen man kramen muss und in der Zwischenzeit gekillt wird usw. Warzone fühlt sich einfach gut an. 👍👌