Problem mit Tastatur auf PS4

Hallo ihr Lieben,

habe mir gestern MW geholt und erfreut festgestellt, dass man auch auf der Konsole mit Maus und Tastatur spielen kann. Hab aber ein riesen Problem, die Standardeinstellungen der Tastenbelegung mag ich gar nicht, wollte die also umstellen aber hier kommt das Problem: Ich kann den Punkt "Bewegung in den Einstellungen nicht auswählen, weder mit Maus, Tastatur oder Controller. jedes mal wenn ich bestätige schließt er einfach das komplette Menü.. hab alles versucht und komme einfach nicht weiter, bin ich also zu doof oder ist das ein Bug?





Hoffe jemand kann mir helfen oder zumindest ähnliches berichten!





Bin für jeden Tipp dankbar!