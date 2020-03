Börse, Geldanlage & (Zukunfts)technologien [Diskussion]

Scarni





Bezüglich deiner Frage zu Microsoft: Grundsätzlich kann man damit denke ich absolut nichts verkehrt machen, da der Wert auf lange Sicht sicherlich weiterhin konstant steigen wird.





Vielleicht ist es aber auch eine Überlegung wert, dann direkt in die "Big 5" zu investieren, also "GAFAM" (Google, Amazon, Facebook, Apple & Microsoft). So kann man am Gewinn und Wachstum all dieser großen Tech-Unternehmen teilhaben und ist auch etwas sicherer unterwegs, sollte es mal bei einem Unternehemn doch etwas "holpriger" laufen.