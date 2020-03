Sieht schon mal gut aus, besonders, dass competitive im Fokus liegt. Persönlich hoffe ich, dass der Counterstrike Einfluss grösser ist als der Overwatch Teil, an dem bisher gezeigten sieht es auch eher so aus, als wäre es mehr in Richtung CS mit paar Fähigkeiten, als umgekehrt also schon mal gut.





Da es Free2Play sein wird wird es wohl auch am Anfang massig Spieler haben, wenn das Spiel dann auch noch was taugt ist auf jeden Fall riesen Potential vorhanden, besonders in den Märkten in denen CounterStrike bisher nicht gross ist (KR und CN).





Release ist ja Sommer 2020, hätte nicht gedacht, dass es schon so früh rauskommt. 128 tick Server als Standart klingt auch gut. Nächste Woche hat Riot angeblich dutzende Pros und Streamer zu sich eingeladen, ich gehe davon aus, dass dann das Spiel zum ersten Mal der Welt gezeigt wird.