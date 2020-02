Call of Duty APP für Android, wie schaut es bei euch aus? CODMW2019

Moin zusammen, es geht für um COD MW2019, und die COD App ( Android ). Dort kann man ja, wenn man unter den ersten 3 Teams ist. XP Token etc bekommen. Jetzt grade zählen z.b. Mehrspieler Abschüsse. z Zt sind wir auf Platz 3 dort. Letzte Woche Platz 1.



Nun habe ich und auch andere Spieler aus dem Clan festgestellt. Das die App nicht alles Zählt. Manche runden fließen gar nicht in die Bewertung. Und das ist natürlich ziemlich bescheiden, wenn dann so 150-200 Kills weniger da sind, als eigentlich da seinen sollten.

Man bekommt nun aber rech wenig Infos zu der App und wie das dort zählt. Darum dachte ich mir, gehe ich mal in ein Forum wo möglichst viele COD Spieler sind. um zu Fragen ob bei euch, sofern ihr die App nutzt, auch diese "Fehler" sind.



MFG