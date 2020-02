"RUST "Splitscreen Probleme / Mehr Modis /Maps nur per Zufallshit / Spawnprobleme

Anregungen für Activision was alles den Spaß raubt am neuen Call Of Duty Mw











PUNKT 1







Splitscreen Modus





mal eine Frage, ich möchte mit meinem Kollege der neben mir sitzt (praktisch per Splitscreen Mode) den "ICH HABE RUST PROBLEME" zocken und da zeigt es an das es nur imit einem Spieler geht ?! aber RUST Hardcore geht ?! wird ein Fehler in der Programmierung sein oder?!





Endlich mal eine neue Map zum Zocken und dann wieder so ein Mist.





War übrigens auch wieder schön wieder fassungslos das man den "Koop Modus" nicht im Splitscreen zocken kann....gerade was so echt immer gefetzt hat zb bei MW3 die ganzen Wellen unso bekämpfen usw. GEHT WIEDER NICHT. Ich versteh es nicht.

Zocke fast nie allein und immer nur in Gesellschaft und die Möglichkeiten was alles zu 2 Spielen geht sind echt lächerlich wenn man überlegt das wir im Jahre 2020 leben.

Activision sollte daran denken das es auch noch Leute gibt die gerne miteinander vor einem Bildschirm spielen und nicht nur Online per Headset.









PUNKT 2





MAPAUSWAHL (Maps nur per Zufall)





Wieso Gottverdammt nochmal führt man es auf der Playstation nicht endlich ein das man sich auch die Maps aussuchen kann?! Wäre doch mit Filter auch kein Problem oder?

Es kotzt ein einfach nur an wenn man abunzu mal zocken will und fast immer nur die Maps kommen die man nicht mag. Da vergeht mir nach 2 Games die Lust und ja, das seh ich als verdammt großes Manko wieso manche die Lust verlieren! Ich war damals ein begeisterter Spieler bei MW1 allerdings noch auf dem PC, da gab es so einen ZUFALL SHIT nicht. und wenn es jemand sagt das geht nicht auf Playstation muss ich wiedersprechen weil Battlefield5 die Möglichkeit gibt.





seid gestern läuft nun Season 2 und es gibt angeblich eine neue Map "Atlas Superstore" .... hab 15 Spiele mit Standard Filter gestartet und immerwieder nur die alten Maps ...

Herzlichen Glückwunsch also wenn man mal die neue Map spielen darf wenn es der Zufall mal so will.. auch so find ich die Mapbandbreite sehr schmal. Da müsste mehr Arbeit und Abwechslung reingepackt werden! und nicht immer nur "Auffrischungen von alten Maps wie Shipment oder Crash"

Gebt dem Gamer mehr Möglichkeiten das zu spielen was er will und er wird bleiben .....









PUNKT 3





mehr MODIS zum Spielen freigeben.





Gestern hatte ich ne Menge Spaß mit meinem Kollege in dem 2v2 Grind Modus ... das hat echt richtig Laune gemacht ... jetzt neues Update und wieder isses fort. bleiben wieder nur die nervigen und eintönige Maps per Zufall wo auch öfters mal 2-3 mal die selbe hintereinander kommt.







PUNKT 4



auf manchen Maps ist mir aufgefallen das Activision momentan starke Probleme hat die Spawnpunkte so festzulegen das es gut zu spielen ist.

Ständig wird man vor dem Gegner gespawnt, oder sogar mitten auf der Map. Mehrmals hintereinander ... Wieso in aller Welt gab es zb bei Call of Duty Modern Warfare 4 (praktisch das erste MW) wo die Map Shipment herkommt nie ein solches Problem?! Kann mich nicht daran erinnern einmal so ein Mist erlebt zu haben was die Spawnpunkte angeht!

Und wenn es garnicht geht muss man zumindestens so Schlau sein und die Max. Spieleranzahl anpassen.

Shipment wäre zb im 4v4 gut spielbar. 5V5 geht auch gerade so noch aber 6/6 auf ner Minimap ist einfach Spaßraubend.





ANSONSTEN ist das Spiel von der Waffenvielfalt (und Spezifisierung) echt spitze! Das Gameplay ist perfekt. BITTE arbeitet an den Punkten die ich aufgelistet habe. Ihr werdet sehen das euch dies mehr Spieler sichert für die Zukunft.





Und was sagt ihr zu meinen Beitrag?