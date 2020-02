Playing Aliens sucht aktive Aliens

Erdlinge,





die Playing Aliens sind eine eSport-Organisation aus Deutschland.





Mit unseren Teams sind wir im eSport schon seit einiger Zeit aktiv, nun wird auch eine Community bei uns aufgebaut.





Egal ob Du Silber oder Global bist, zur männlichen oder weiblichen Spezies gehörst, wir suchen Dich als aktives und engagiertes Mitglied, das Spaß am Gaming mit Gleichgesinnten hat. Sei also von Anfang an dabei und werde ein Alien.









-------------------------------------------------------------------------

Was Dich bei uns erwartet

-------------------------------------------------------------------------





* Fairness, Respekt und Leidenschaft

* Teamplay

* Eine im Wachstum befindliche Organisation

* Ein mitgliedernahes Management

* Chancen zur Weiterentwicklung innerhalb der Organisation

* Eine Community mit viel Spaß und Freude am Zusammensein und Gaming

* Regelmäßige Community-Abende

* Kommunikation über Teamspeak

* Teams in CS:GO und League of Legends









-------------------------------------------------------------------------

Was wir von Dir erwarten

-------------------------------------------------------------------------





* Freundliches Gemüt und geistige Reife

* Aktive Anwesenheit in unserem Teamspeak und den Games

* Fairness und Respekt

* Gesundes Verhalten gegenüber Mitgliedern und Mitspielern

* Das Hacking/Cheating auch für Dich ein absolutes No-Go ist





-------------------------------------------------------------------------





Werde ein Alien und bewerbe Dich noch heute über unser Formular.





Wir freuen uns auf Dich!









Be an Alien

Playing Aliens