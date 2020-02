Waffenschmied Experte 6/9 (Weitschuss)

Hallo Leute,

Ich bin gerade etwas verwirrt ob ich irgendwas falsch mache. Ich bin jetzt bei 6/9 bei Waffenschmied und soll laut Mission 15 Weitschuss-Abschüsse mit einem Sturmgewehr ohne Schalldämpferaufsatz machen. Gesagt getan bzw besser versucht... Im Spiel wurde mir in der Runde immer wieder "Fernkill" (k.a. ob das jetzt so richtig bezeichnet ist) angezeigt. Daraufhin dachte ich das die Entfernung ja dann stimmen muss. Nach der Runde habe ich aber laut der Mission nicht einen geforderten Kill bekommen. Nun frage ich mich, war ich nicht weit genug weg? Dann ist die Frage welche Entfernung brauch ich da? Desweiteren habe ich im netz schon nach einer Lösung gesucht und bin immer wieder darauf gestoßen, das bei anderen was von "mit Langem Lauf" steht und nicht mit "ohne Schalldämpfer". Habe ich da irgendwas verpasst?





Kann mir da jemand helfen? Ich weis echt nicht mehr weiter