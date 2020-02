Moinsen

Hat das schon jemand benutzt und kann was dazu sagen?

Geforce Now





Nun muss man ja das Spiel besitzen aber muss ich es auch installiert haben?

Man soll sich für Call Of Duty zum beispiel in den Steam Account einloggen wo man es besitzt aber dann will er es auch installieren.

Warum wenn es Cloud Gaming ist? Dachte man kann so Festplattenspeicher sparen da es ja auf den Servern von Geforce läuft.





Aus den FAQ:

Die Spiele müssen über Online-Shops heruntergeladen und installiert werden. Bevor du ein Spiel auf GeForce NOW installieren kannst, musst du dich anmelden und bestätigen, dass du der Besitzer des Spiels bist. Außerdem musst du alle Lizenzvereinbarungen des Herausgebers akzeptieren, so wie es bei jedem normalen Download- und Installationsvorgang erforderlich ist.





Na toll also doch installieren. Teste ich heute Abend mal