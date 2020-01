PvE Missionen fast unspielbar...

Hallo zusammen...





Der letzte Patch hat bei den PvE - Missionen entweder undokumentierte Änderungen enthalten, oder es hat sich ein großer Bug eingeschlichen.





Wie dem auch sei... Fakt ist, dass selbst Spieler, welche die Missionen gut kennen (momentaner Rang 155) reihenweise aufgeben und die Matches verlassen, weil die Missionen teilweise unspielbar geworden sind.





Global ist zu sagen, dass die Wellen der Gegner um ein Vielfaches mehr geworden sind, als vor dem Patch. Diese Menge ist kaum noch zu bewältigen. Besonders merkt man das bei der Bank-Mission, in der man die Stahltür aufsägen muss.





- Den Spielern geht laufend die Munition aus...

- Zwei bis drei Treffer und der Operator liegt am Boden...

- Die Spieler sind mehr mit dem Heilen der Teamkameraden beschäftigt, als mit dem Erfüllen der Missionsaufgaben.

- Hängt man nach dem Absprung aus dem Flugzeug am Fallschirm, wird der Operator neuerdings so massiv beschossen, so dass Dieser schon während des Absprungs ausfällt.

- Der Flugweg mit dem Fallschirm wurde verkürzt - Vorher konnte man mit zeitgleichem Bremsen und vorwärtsfliegen den Operator sehr zielgerichtet abspringen lassen.

- Für diese Menge an Gegnerwellen gibt es auch zu wenig vernünftige Deckung und die mobilen Deckungsschlide halten auch nichts aus.





Es gibt noch jede Menge mehr aufzuzählen. Tatsche ist aber... Wenn selbst gute, erfahrene Spieler reihenweise aufgeben und frustriert das Match verlassen, stimmt was mit der Balance absolut nicht mehr.