hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?

Jeden Tag wenn ich die Ps4 aufdrehe, kann ich zwar in partys gehen , es rührt sich aber so nix, wenn ich Cod öffne, kommt nur der schwarze bildschirm mit cod logo.... kann die ps4 nicht mehr ausschalten oder sonstiges... spiwl öffnet auch nicht... und wenn ich nach mer ewigkeit den stecker ziehe muss ich bei cod erstmal 70 gb update machen ... ich dreh schon durch! Bitte sagt mir was das für ein Blödsinn ist🙈