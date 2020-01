KOOP: Sie besitzen mindestens ein DLC Paket nicht, Bitte laden Sie es aus dem Store...

Hallo zusammen,





hat noch wer das Problem, dass seit dem letzten Update der KoOp Modus nicht mehr funktioniert?

Ich habe alle Updates und DLCs geladen und installiert. Nach dem ich das Spiel gestartet und Koop gewählt habe, kommt eine Fehlermeldung die besagt ich würde mindestens ein DLC Paket nicht installiert haben und will mich an den PS Store weiterleiten. Ich klicke okay und werde zum Store weitergeleitet. Beim Store kommt dann die Meldung der Inhalt sei zur Zeit nicht verfügbar...





Das benannte DLC Pack, SpecOps2, lässt sich aber über die Bibliothek herunterladen und installieren. Das habe ich 3 x mal versucht und auch beim Starten des Spiels mal L1+L2 gedrückt gehalten (Soll wohl den Cache leeren) jedoch ohne Erfolg.





Mich würde interessieren ob noch jemand das Problem hat, oder ob ich der Einzige bin und der Fehler bei mir liegt.





Vielen Dank im Vorraus!