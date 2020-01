Hallo COD Gemeinschaft,





ich wende mich heute an euch, da ich am Ende meines Lateins bin. Ich habe so viele Aufträge offen,

wo ich Gegner mit Aufklärungsdronen markieren muss. Aber egal was ich mache es wird nichts gewertet.

Operator ist drin für die Aufgaben, aber selbst welche die keinen Operator erfolgen zählen nicht.





Ich hab schon probiert so lange über dem Gegner zu fliegen und ihn zu markieren bis er getötet wird, aber selbst das zählt nicht.

Könnt ihr mir helfen?