Hi,





hat jemand eine Idee wie ich am besten Abschussserien zerstören kann. Ich bekomme es einfach nicht hin. Meiner Meinung war es so, zb. jemand bekommt mit 4 kills einen Marschflugkörper und er hat schon 3 Kills. wenn ich ihn vor seinem 4. kill töte habe ich eine Abschussserie zerstört richtig? Jedenfalls bin ich nur am töten auf Hardcore Shipment und ich bekomme nicht eine einzige hin. Somit kann ich die Aufgabe nicht erfüllen und ich versuche es schon seit Wochen.





Für Ideen wäre ich dankbar.