Mein PC stürzt beim spielen von MW ab.

Hallo,





Wie schon oben beschrieben stürzt mein ganzer Rechner beim Spielen ab. Sobald ich in eine runde kommen und c.a 5 Minuten spiele oder austabbe habe ich zuerst einen Blackscreen. Meine Monitore verlieren das Signal, das heißt das meine Grafikkarte abgestürzt ist. Nach Paar Sekunden schalten sich auch alle Peripheren ab die mit an einem PC angeschlossen sind (z.B Tastatur,Maus etc) aus. Ich muss meinem PC über die Gehäuse On/Off taste neustarten. Ich habe auch schon im Zuverlässigkeit- und Problemverlauf angeschaut und da wurden auch keine Fehler angezeigt. Diese Probleme habe ich seid dem letzten Update.





Meine Hardware: CPU: Ryzen 5 1600 3,85Ghz

GPU: Gigabyte Nvidia Geforce GTX 1070 "Übertaktet"

RAM: 2x 8GB BallistiX Sports 2400Mhz ~ "2666Mhz Übertaktet"





Hat jemand ähnliche Probleme bzw hat Lösungen?





Danke