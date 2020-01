Frage zu gelben Zeichen ingame

Zitat von RColeman Nabend zusammen, ich frage mich immer was das für gelbe Zeichen links (so ca. mittig) im Bildschirm sind. Sieht aus wie drei Blätter übereinander. Die Zeichen kommen ingame unregelmäßig bzw weiß ich nicht warum. Kann mir jemand helfen?

Ja, steht für Packet-Loss, in Orange noch schlimmer. Gehört bei mir, zumindest in der Abschusscam, zum Dauersymbol (VDSL 100).

Das Spiel muss halt in ca. 21 Gruppen matchen und bezieht dabei noch den „Skill“ mit ein, was dazu führt dazu insbesondere gute Spieler nicht nur mit schwereren Lobbys sondern auch noch mit mieser Connection bestraft werden.

Ich selber merke den Unterschied leider sofort, meist sind die Lobbys auch erheblich schwerer. Leichtere Lobbys gehen nicht nur besser von der Hand, sondern auch haben auch eine bessere Connection bei mir. Macht das Spiel für mich selbst unspielbar.

Wenn du aber sonst nichts merkst und dir das Spiel Spaß macht dann ignoriere meine Zeilen und vor allem ignoriere die Symbole. Das ist dann einfach so.