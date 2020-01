NAT-Typ Strikt

Hallo ! Da man ja auch immer wieder liest, dass die Verbindung auch mit einem offenen Nat besser sein soll, wollte ich mich da mal dransetzen.





Ich hab eine Fritzbox 7390 und an der hängt ein Netgear XR300 - am Netgera hängt dann der PC - alles per Kabel. Ich habe in der Fritzbox und dem Netgear die UDP und TCP Port freigegeben - der Nattyp bleibt aber auf strikt. UPNP hatte ich auch bei beiden Router aktiviert, da hat aber nur der Netgear den Port 3074 von selbst geöffnet.





Mache ich da irgendwo einen Gedankenfehler - bzw. hat noch jemand einen Tipp. Router sind beide neu gestartet - keine Veränderung.