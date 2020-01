[BCL]sucht aktive Spieler[PC]

Hallo Zusammen,





wir, der BCL Clan suchen aktuell aktive COD Feierabendzocker die Lust haben Abends bei einer gemütlichen Runde COD den Abend ausklingen lassen.





Wir sind kein Liga oder Tournierclan, bei uns ist also prinzipiell jeder willkommen. Voraussetzung ist das man Erwachsen ist (Alter und geistige Reife) und Bock hat aktiv am Clanleben teilzuhaben. Was wir suchen sind Leute die mitziehen wollen und die motiviert sind, was wir nicht suchen sind Karteileichen die man ständig daddeln sieht, aber nur selten im Discord sind.





Unter aktiver Clanteilnahme verstehen wir:





2 Abende oder gerne mehr in der Woche online

In der Regel beim Spielen im Discord anwesend zu sein

Bei Abwesenheit von länger als 2 Wochen der Clanleitung Bescheid zu geben

Wer online ist und eines der im Clan angebotenen Spiele spielt, sollte sich dem Clan anschließen. Es sagt keiner was wenn man ab und an mal mit Freunden daddelt, hauptsächlich sollte jedoch der Clan im Vordergrund stehen.





Unter geistiger Reife verstehen wir:





Einen respektablen Umgang miteinander. Wir sind ein Clan in dem der Spaß am Spiel im Vordergrund steht und es hat keiner angemacht zu werden weil er Fehler macht oder grad mal was neues ausprobieren will. Ein Spruch unter Freunden ist natürlich immer mal drin





Kann ich auch als Gast mal reinschnuppern?





Sicher geht das! Man muss sich ja erstmal kennen lernen. Für Gäste gilt die „Aktive Clanteilnahme“ natürlich nicht. Weshalb ihr als Gast zu erkennen geben solltet ob ihr einen Clanbeitritt in Betracht zieht oder nicht. Falls ja, erklärt sich von selbst das man sich öfters blicken lassen sollte





Wer sich als Gast einmal blicken lässt und dann eine Weile (so ca. 2 Wochen) nicht blicken lässt kann ohne weitere Nachfrage wieder aus dem Discord entfernt werden. Aktive Gastspieler mit „Bindungsängsten“ können gerne bleiben, allerdings würden wir dann im Falle des Falles das ein Platz im Squad benötigt wird Clanmitglieder bevorzugen.





Was Spielen wir?





Wir spielen überwiegend Hardcore. Wir mischen die Modi in der Regel so das für jeden mal was dabei ist. Hauptsächlich spielen wir bisher Hauptquartier, Cyberangriff und Herrschaft. Sind aber auch Suchen und Zerstören nicht abgeneigt. „Deathmatch“ Modi spielen wir aktuell gar nicht. Meist spielen wir in den Abendstunden.





Interesse Geweckt?





Meldet euch bei HEXHEX#2195





https://www.bcl-battlefield.de/