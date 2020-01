Hallo, sicher ist das eine Anfänger Frage aber ich Versuche es trotzdem



Ich hatte begonnen mir das FN Scar hichzuleveln. Soweit so gut. Dann habe ich mich verklickt und die Waffe war wieder ohne Anbauten. Egal dachte ich...alles wieder an seinen Platz und weiter geht’s. Komischer Weise hatte ich aber vorher bis zu 520 bei der Waffe dabei. Nun nur noch max 210. Weiß jemand an welchen extra das liegt? Ein Talisman ev den ich jetzt vergessen hab? Hilfe wäre cool.