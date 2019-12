Habe grade mein Ps plus neu aufgeladen und wollte mit meinen Jungs ne Runde mw online zocken könnte allerdings nichtmal in den online Modus gehen obwohl Ps plus vorhanden ist es gibt keine Erklärung dafür und jedes mal kommt ein neuer fehlercode wo sich bei mir wieder die Frage stellt wieso mit Call of Duty immer mittlerweile so ein Dreck mit dabei ist! Ekelhaft!!!