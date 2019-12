Moin,

ich hab ein Problem mit der Aufgabe:





Get 15 One-Shot Kills with a Sniper Rifle or Marksman Rifle

oder zu deutsch: Erreichen Sie 15 Ein-Schuss-Abschüsse mit einem Scharfschützengewehr oder DMR.





Ist die an einen Modus oder so gebunden? Bei mir erziele ich da irgendwie keinen Fortschritt.

Ich meine die Aufgabe ist klar, man muss das ggü mit einem Schuss zur Strecke bringen, entweder mit SG oder DMR.