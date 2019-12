Laptop für Gaming gesucht

Hey Leute,





ich bin in Sachen Laptop-Hardware absolut nicht belaufen und würde gerne für meine Frau einen besorgen, der so Sachen wie Sims 4 plus Addons und Mods ohne Probleme und in guter Geschwindigkeit laufen lassen kann. Allgemein gibt's von mir nur die Anforderung, schnell zu starten und so flüssig wie möglich Spiele darzustellen. Sie spielt keine High-End-Titel, braucht also keinen High-End-Gaming Laptop. Als Budget würde ich 800 Euro festlegen.





Könnt ihr mir einen empfehlen, bzw. wo würdet ihr kaufen? Ich wollte mir ggf. einen zusammenstellen lassen, aber ich kenn mich bei Laptop-Hardware wie gesagt überhaupt nicht aus und wollte da lieber hier nochmal um Rat fragen.





Wäre da eventuell sogar jemand so hilfreich und würde ein System mit Win10 zusammenstellen? Wäre euch super dankbar.





Viele Grüße,





Feindlich